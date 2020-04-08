2020/04/08 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائب عالية نصيف، الحكومة لتقديم طلب بتأجيل استيفاء ديون البنوك الدولية والشركات.

وقالت نصيف في بيان إن رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، مدعوون إلى تقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على العراق بسبب وباء كورونا أسوة ببقية دول العالمواضاف البيان أن هناك قرارات كثيرة صدرت مؤخراً من البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على الدول المتضررة من وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، والأمر سهل ولايحتاج سوى تقديم طلب من العراق للتأجيل بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تدعو الحكومة لتقديم طلب تأجيل استيفاء ديون البنوك الدولية والشركات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تدعو الحكومة لتقديم طلب تأجيل استيفاء ديون البنوك الدولية والشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).