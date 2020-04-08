2020/04/08 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تماثل 19 حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء التام في الرصافة الى 58، مؤكد على الالتزام بحظر التجوال.وقال الساعدي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “نتائج الفحص والمتابعة بعد العلاج اظهرت اكتساب 19 حالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تؤكد شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تؤكد شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).