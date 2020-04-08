“واتس آب” تتخذ إجراءا حاسما بعد تدفق أخبار مزيفة حول كورونا

2020/04/08 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقالت شركة “واتس آب” إنها ستحد من قدرة مستخدميها على إعادة توجيه الرسائل، في محاولة للحد من انتشار الأخبار المزيفة خلال فترة تفشي فيروس كورونا حول العالم.وقررت الشركة المملوكة لـ “فيسبوك” تغيير القواعد المتعلقة بكيفية قيام مستخدميها بإعادة توجيه الرسائل، “التي لم تنشأ من اتصال وثيق”، وهي في الواقع “أقل شخصية” مقارنة بالرسائل […]

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