عاجل: إيطاليا.. 542 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 17 ألفا و669

2020/04/08 | 20:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، استمرارا لتراجع الارتفاع اليومي لحصيلة ضحايا المرض.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 542 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 604 في الإحصائية السابقة، ووصل المؤشر الإجمالي إلى نقطة 17669 بعدما كان على مستوى 17127 أمس الثلاثاء.

ويشير هذا الرقم إلى استمرار تراجع ملموس في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا بشكل عام حيث سجلت في البلاد يوم 2 أبريل 760 وفاة جديدة وفي 3 أبريل 766 حالة وفي 4 أبريل 681 وفي 5 أبريل 525 حالة وفي 6 أبريل 636 وفي 7 أبريل 604.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3836 حالة ووصلت إلى نقطة 13422 بعد أن كانت على مستوى 135586 أمس الثلاثاء.

وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

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