2020/04/08 | 20:22 - المصدر: الغد برس

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الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة ٤٨ ساعة ابتداءا من يوم الجمعة المق

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الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة ٤٨ ساعة ابتداءا من يوم الجمعة المقبل

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