كورونا يدفع شباب للتنكر بزي شجرة وديناصور

2020/04/08 | 20:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: في واقعة غريبة ومثيرة للضحك، قام رجل بريطاني بالتحايل على الشرطة وقت الحظر بسبب فيروس كورونا، رغبة منه في تلبية احتياجاته، فقرر أن يبتكر طريقة ماكرة للخروج من قيود الحجر الصحي، من دون التعرض لأي عقوبات، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت مقطع فيديو لرجل وزوجته يصوران جارهما لجأ لحيلة بارتداء زي شجرة ...

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