راغب علامة يغني من أجل الطواقم الطبية

2020/04/08 | 20:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: نشر الفنان اللبناني، راغب علامة أغنية بعنوان “إنتو أملنا” يعبر من خلالها عن التقدير والامتنان لعمل الطواقم الطبية وقوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر التي تحارب فيروس كورونا.وظهر في الفيديو كليب المصاحب للأغنية علامة، ومعه الملحن والموزع الموسيقي، جان ماري رياشي، على خلفية من لقطات للمشافي، وكذلك شوارع بيروت الخالية، بينما تحرسها ...

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