صبا مبارك تبعث رسالة مؤثرة من داخل بيتها

2020/04/08 | 20:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: خطفت النجمة الأردنية صبا مبارك صدارة تريند موقع تويتر، بعد تداول ثلاث صور لها من داخل منزلها حيث تقضي فترة الحجر الصحي، مع رسالة مؤثرة روت فيها الدروس التي استلهمتها من العزلة.صبا نشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستغرام، وقالت في رسالتها أن فيروس كورونا علامة من الحياة يجب أن نفهمها، وأضافت: غريبة ...

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