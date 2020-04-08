موظفون أدوية سامراء يناشدون عبر “العهد نيوز” الحكومة بإطلاق منحة الاراضي المخصصة لهم

2020/04/08 | 20:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين ناشد موظفي شركة ادوية سامراء في صلاح الدين، اليوم الاربعاء ، الحكومة باطلاق منحة الاراضي التي وعدتهم باطلاقها منذ سنوات واكد الموظفين في مناشدتهم وحديثهم لـ”العهد نيوز”، ” انهم اكملوا جميع الاجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي منذ عام 2010 ولغاية الان هم بانتظار اطلاقها”.واضافوا ، “ان خدمتهم الصحية لا تقل […]

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