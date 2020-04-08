الصحة: المساعدات الطبية الصينية ستزيد من القدرة العلاجية والتشخيصية لوباء كورونا

2020/04/08 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكدت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية الى العراق، فيما اشارت الى أن هذه المساعدات ستزيد من القدرة العلاجية والتشخيصية لفيروس كورونا .وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الانباء الرسمية، إن “هذه المساعدات تتضمن اجهزة طبية للتشخيص والعلاج، ومستلزمات الوقاية الشخصية ومستلزمات الفحص المختبري واجهزة […]

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