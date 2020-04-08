الدوام الرسمي محدد بين

2020/04/08 | 21:14 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

حددت وزارة التربية ، اليوم، فترة وموعد محتمل لعودة الدوام في المدارس، فيما اشارت الى إمكانية استمرار الدوام في العطلة الصيفية .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في مقابلة مع قناة العراقية ان التربية عانت من ازمة في انسيابية الدوام قبل ظهور خـطر كورونا في المحافظات التي ...

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