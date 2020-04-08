جائحة كورونا.. من وجهة نظر لغوية!

2020/04/08 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينب فخري وغدا مصطلح “الجائحة” هو الأشهر هذه الأيام، وبات متداولاً في مختلف الأوساط كلازمة لفايروس كورونا (COVID-19)؛ بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنَّ هذا فيروس يشكل “جائحة” (pandemic)، مميزةً إيّاه عن الوباء، لقدرته على الانتشار عالمياً متخطياً الحدود المحلية، ومتحدياً جهاز مناعة الإنسان.ولعلَّ لفظة “جائحة” لم تحظَ في تاريخها بهذه الشهرة مثل […]

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