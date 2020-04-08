زعزعة اقتصادية في العراق وهدنة “كورونا” غير مُريحة.. مادا عن احتواء الميليشيات؟

2020/04/08 | 21:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير لموقع “ستراتفور” الأميركي، تحدّث عن الوجود الأميركي في #العراق وما يواجهه من هجمات وضربات من قبل الميليشيات العراقية الموالية لـ #إيران، ناقش العديد من الأمور في هذا الصدد وما يترتّب على هذا في…

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