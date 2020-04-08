التميمي: المرشح يستمر في منصبه في حال عدم تمكن البرلمان من عقد جلسته

2020/04/08 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

وقال التميمي في تصريح ان امام الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة ثلاثين يوما وفقا للمادة السادسة والسبعين من الدستور، من اجل تقديم كابينته ومنهاجه الوزاري، فإذا قدمها خلال المدة المذكورة واعطى اشعارا للبرلمان فقد اوفى بالتزامه واصبحت الكرة في ملعب البرلمانواضاف ان البرلمان وفي حال لم يتمكن من عقد جلسته فهذه ليست مشكلة المكلف خاصة اذا اكمل كابينته ومنهاجه الوزاري، مبينا ان البرلمان اذا لم يتمكن من عقد جلسة التصويت على الكابينة والمنهاج بسبب الظروف الراهنة، فيبقى المرشح مستمر لحين عقد الجلسة وادى ما عليه.

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