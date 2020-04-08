انت تبعي انت ذيل

2020/04/08 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد الطائي في حكم تواجدنا في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ورصدنا المستمر لوسائل الإعلام التي تستهدف المكون الشيعي العراقي وقياداته ورموزه الوطنية والحشد الشعبي والمقاومة ورموزها والمرجعية الدينية والعمامة الشيعية والحوزة وتفاصيل كثيرة والاستهداف لن ينقطع عن ما ذكرته أعلاه .هناك ‏أمر لفت انتباهي حقيقة وجعلني اتمعن به كثيرا تبرع مجموعة […]

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