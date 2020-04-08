جهاز محلي لتعفير شوارع بغداد

2020/04/08 | 21:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد عن تمكن ملاكاتها في بلدية الغدير من تصنيع ماكنة [جهاز رذاذ] يقوم بعملية التعفير بدلا عن الطريقة المتبعة حالياً.

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