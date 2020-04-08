سويسرا تمدد إجراءات مكافحة كورونا حتى 26 نيسان الجاري

2020/04/08 | 21:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قررت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة أسبوع آخر حتى 26 أبريل.

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