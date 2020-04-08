2020/04/08 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 حالات تعافي من كورونا في 3 محافظات بكوردستان

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