2020/04/08 | 21:23 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: رويترز : التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكر

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#عاجل: رويترز : التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة

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