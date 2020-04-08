#عاجل: نيويورك تايمز: نحو ١٥٠ من افراد العائلة السعودية المالكة ا
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#عاجل: نيويورك تايمز: نحو ١٥٠ من افراد العائلة السعودية المالكة اصيبوا بفيروس كورونا
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