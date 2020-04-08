2020/04/08 | 21:24 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: تنصيب العميد حسن البركي مديراً لمرور المثنى خلفا للعميد جاسم الغانمي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر: تنصيب العميد حسن البركي مديراً لمرور المثنى خلفا للعميد جاس
اخبار مباشرة
مصدر: تنصيب العميد حسن البركي مديراً لمرور المثنى خلفا للعميد جاسم الغانمي
اترك تعليق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: تنصيب العميد حسن البركي مديراً لمرور المثنى خلفا للعميد جاسم الغانمي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: تنصيب العميد حسن البركي مديراً لمرور المثنى خلفا للعميد جاسم الغانمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).