عاجل: ديالى تسجل اصابتين جديدتين بكورونا

2020/04/08 | 21:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي، اليوم الاربعاء، بتسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إنه "تم تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ديالى".

واضاف "الاصابات هي لرجل من قضاء بلدروز ٥٨ سنة وامرأة من بعقوبة ٧٠ سنة".

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