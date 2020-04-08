النصر: الدفع بمرشح جديد لرئاسة الوزراء مع مكلّف مستوف دستوريا يفاقم الاحتقان السياسي

2020/04/08 | 21:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوى السنيّة: نصوّت لمن يحصل على دعم الأغلبية بغداد- وعد الشمري: تستمر الخلافات بين الكتل السياسية الشيعية على منصب رئيس الوزراء، وفيما يطالب ائتلاف النصر بمنح عدنان الزرفي حقه الدستوري في تقديم حكومته وحسم أمرها بالتصويت، يتحدّث معارضوه عن ضرورة انسحابه، وفسح المجال أمام مصطفى الكاظمي بوصفه يحظى بإجماع سياسي من مختلف المكونات.وفي مقابل ...

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