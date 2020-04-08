رئيس حكومة الاقليم يطالب برفع الحصانة عن نائبين في برلمان كردستان

2020/04/08 | 21:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية كشفهما عن فساد كبير بملف النفط في الاقليم السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي قدم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني شكوى قضائية ضد عضوين في برلمان كردستان، وطالب برلمان الاقليم بالعمل على رفع الحصانة عنهما.وقال الكاتب والصحفي سرتيب جوهر في تصريح للصباح الجديد، ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني رغم ...

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