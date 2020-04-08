خبير قانوني: اذا اوفى المكلف بالتزاماته يستمر في حال لم يعقد البرلمان جلسته حتى انعقادها

2020/04/08 | 21:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امس الاربعاء، الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “امام الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة 30 يوما وفقا للمادة 76 من الدستور، من اجل تقديم كابينته ومنهاجه الوزاري، فأذا قدمها ...

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