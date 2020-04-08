صحة الرصافة تعلن عن المناطق التي تتركز بها الإصابات بكورونا في بغداد

2020/04/08 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن الاختصاص في صحة عامة بدائرة الدكتور علي طاهر، اليوم الاربعاء، أن الإصابات بفايروس كورونا تتركز في الرصافة ببغداد بمدينة الصدر والزعفرانية وحي النصر .وقال طاهر في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “الإجراءات الوقائية متواصلة في عموم بغداد وهناك حملة لجميع المناطق في الرصافة”، مبينا أن ” حالات […]

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