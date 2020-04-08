خطة الحكومة العراقية حول ارجاع الحياة الى طبيعتها تدريجيآ اليكم التفاصيل ….

2020/04/08 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ علي عبد سلمان قالت مصادر حكومية بأن دوائر صنع القرار في الدولة تدرس عددا من السيناريوهات لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد وبحسب المصادر فإن السيناريو المرجح هو والذي يستند إلى توقعات بأن الفترة من ١٠ وحتى ١٦ أبريل ستشهد سيطرة شبه كاملة على انتشار الفيروس فإنه يرجح […]

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