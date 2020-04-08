صحة حلبجة تعلن أول حالة شفاء لمصاب بكورونا

2020/04/08 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- حلبجةأعلنت دائرة صحة حلبجة، اليوم الأربعاء، أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المحافظة سجلت اول حالة شفاء من كورونا لرجل يبلغ من العمر 37 عاما”.واضاف البيان، ان “الحالة شفيت بعد تلقيه العلاجات الخاصة بمرض كوفيد19″، لافتا الى ان “الرجل الذي شفي كان […]

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