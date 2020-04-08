2020/04/08 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري ◇ شروط العفو الخاص الذي سيعلن عنه رئيس الجمهورية برهم صالح ، وحسب ما وصلنا من المصدر خاص ؛ وان فقرأت هذا القرار كالآتي:- اولا- النزيل او المودع الذي حكم عليه بالسجن او الحبس او الإيداع ، والمحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .ثانيا- يكون مبلغ الغرامة […]

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