امانة بغداد تستعين بـ

2020/04/08 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت أمانة بغداد عن تمكن ملاكاتها في بلدية الغدير من تصنيع ماكنة "جهاز رذاذ" يقوم بعملية التعفير بدلا عن الطريقة المتبعة حالياً.وذكرت الامانة في بيان، اطلعت عليه "كلكامش برس" ، ان" الماكنة مصنعة بإمكانات الدائرة البلدية وبجهودها الذاتية والتي ستلحق بالآلية التخصصية "التانكر" الذي يحتوي على مادة التعفير والتعقيم لتقوم الماكنة بنشره في الشوارع".واضافت انه" تمت تجربة الجهاز بنجاح في شارع 13 الفاصل بين المحلتين 710 و 712 وبذلك تمكن كوادر الامانة من إنجاز أعمال التعفير بسرعة اكبر وجهد اقل وقدرة على شمول مناطق اوسع لدعم الكوادر الصحية في مواجهة فايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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