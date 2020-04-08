الحجامي يعلن شفاء اقدم المصابين بكورونا في الكرخ

2020/04/08 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد مدير صحة بغداد الكرخ جاسم لطيف الحجامي ، مساء اليوم الاربعاء ، بان جانب الكرخ من العاصمة لم يسجل اي اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم.واوضح الحجامي ، ان "اقدم المصابين غادر المستشفى ، بعد تماثله للشفاء ، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 22 ، فيما بلغت عدد الاصابات التراكمية 58 اصابة".واضاف ، ان "صحة الكرخ سجلت 3 وفيات بكورونا لغاية الان" .

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