تسجيل إصابة جديدة بكورونا في محافظة بكوردستان

2020/04/08 | 21:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حلبجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابة الجديدة لطفل يبلغ عمره 9 أعوام، وهو ملامس لمصاب سابق.

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