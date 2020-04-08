2020/04/08 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد مدير عام مدينة الطب في العراق، حسين التميمي، اليوم الاربعاء، أن تطبيق حظر التجوال في العراق 100% سيقضي على مرض فيروس كونا خلال اسبوعين في البلاد فيما حذر من استمرار سلوك من شأنه تمديد حظر التجوال بنحو متكرر.وقال التميمي في مقابلة متلفزة، إن “التزام الناس في بيوتهم 100% سيمكن الكوادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالصحة العراقية يحذر من استمرار ظاهرة من شأنها تمديد حظر التجوال الى ما لا نهاية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالصحة العراقية يحذر من استمرار ظاهرة من شأنها تمديد حظر التجوال الى ما لا نهاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).