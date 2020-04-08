2020/04/08 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، عن ترحيبه بترشيح مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الوزراء في العراق، مشيرا إلى إجراء مشاورات مع رئاسة الاقليم بهذا الخصوص.

وجاء في بيان لمكتب العلاقات في الاتحاد الوطني ورد لشفق نيوز، انه "بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب في الثاني من نيسان الجاري كان احد المحاور الرئيسة التي تم التحاور بشأنها ودراستها هو دعم مصطفى الكاظمي اذا انسحب عدنان الزرفي".

وأضاف أنه "بعد الحوارات تم الترحيب بالمقترح اذ يعد الحزب مصطفى الكاظمي صديقا للكورد، وتعهد اذا نال الثقة ليكون رئيسا للوزراء سيحمي حقوق الشعب الكوردي الواردة في الدستور العراقي".

وأشار البيان إلى أنه "الكاظمي اتصل مؤخرا بالرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي وطالبه بالدعم"، مضيفا انه "فيما يتعلق بهذه المسألة اتصل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني بشيخ جنكي وبالتشاور معه وبعد الحوار مع الاطراف السياسية الكوردستانية تم الاعلان عن دعم الكاظمي في البيان الصادر عن رئاسة إقليم كوردستان".





وتابع البيان، أنه "بأخذ المطالب الشرعية للمتظاهرين ورغبات الاطراف الشيعية لوحدة الموقف، ومن منطلق الايمان بضرورة التعايش السلمي من اجل الوصول للاستقرار ومجابهة المخاطر، فان الاتحاد الوطني يرى ضرورة ان يتم اقرار حكومة قوية وملتزمة بالدستور باسرع وقت في بغداد ومن اجل هذا الهدف فان الاتحاد مبادر وداعم".

ودعا بيان الاتحاد الاطراف السياسية الكوردستانية ان تنظم اجتماعا موسعا لتوحيد المواقف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يؤيد موقف بارزاني من ترشيح الكاظمي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يؤيد موقف بارزاني من ترشيح الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).