نائب عن القانون: الكثير من القوى السياسية توافقت على مرشح غير جدلي وعلى الزرفي تقديم أعتذاره

2020/04/08 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، اليوم الأربعاء، عن وجود توافق بين عدد كبير من القوى السياسية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة “غير جدلي”.وقال المالكي في حديث متلفز لقنـاة “العهد”، إن “الامر يحتاج الى وجود توافقات بشأن منصب رئيس الوزراء”، مبينا أنه “لا زالت الحوارات متواصلة حتى يكون توافق بين […]

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