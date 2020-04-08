2020/04/08 | 21:54 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: عمليات بغداد تلقي القبض على اكثر من ١٦الف مخالفاً لحظر الت

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#عاجل: عمليات بغداد تلقي القبض على اكثر من ١٦الف مخالفاً لحظر التجوال منذ بدايته

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