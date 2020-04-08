جريس_الهامس - جريس الهامس - من المذكرات : في نقابة المحامين بدمشق -2. على جدار ثورتنا المغدورة . رقم - 261

2020/04/08 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس من المذكرات - في نقابة المحامين بدمشق 2- على جدار ثورتنا المغدورة.رقم261 بعد مؤتمرالهيأة العامة للنقابة وإعلان مطالبنا القانونية والديمقراطية في نقاطها السبعة التي إنتقلت بسرعة مذهلة للشارع الشعبي السوري ..وبعد تصريح الطاغية حافظ الأسد أمام مكتبه الصحفي حرفياً : (إن المحامين ومطالبهم الديمقراطية أخطر عليه وعلى نظامه من الإخوان المسلمين الذين يطلقوا الرصاص عليهم )تذكرت أنا والأخوين موفق الكزب......

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