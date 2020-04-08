بانوراما.. ترشيح مصطفى الكاظمي، وإيران وصندوق النقد

2020/04/08 | 22:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو حصول شبه إجماع عراقي على ترشيح مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما دعى الرئيس الإيراني حسن

روحاني صندوق النقد للعمل بالتزاماته بعد تجاه...

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