2020/04/08 | 22:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، قد قال أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة في #واشنطن، إن #الولايات_المتحدة طلبَت رسمياً الحوار مع #العراق في رسالة بعثتها لحكومة #بغداد.وأضاف، أن «#أميركا اقترحت إجراء حوار مع #الحكومة_العراقية…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث ملَف العلاقات العراقية الأميركية: لا نُريد الانكسار والمشاكل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث ملَف العلاقات العراقية الأميركية: لا نُريد الانكسار والمشاكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).