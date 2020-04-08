2020/04/08 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت شركة "كي" يوم الأربعاء الاستمرار في تقديم الخدمات الى المستفيدين وتدعوهم الى الالتزام التام بطرق الوقاية من فايروس "كورونا".

وقال مصدر في الشركة لشفق نيوز، إن "الواجب الوطني والمهني يحتم علينا أن نقف بجانب المجتمع المحلي في هذه المحنة للمستفيدين من خدمات الشركة وغيرهم من المواطنين في البلاد".

وأشار إلى أن "فرق عمل الشركة تواظب على تقديم الخدمات مستفيدة من الانظمة المتطورة التي تعتمدها، بالمقابل شرعت الشركة من مبدأ المسؤولية الاجتماعية الى تقديم مبالغ مالية كبير كتبرع يدعم جهود الدولة لمكافحة فايروس كورونا".

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