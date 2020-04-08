لاعبو ريال مدريد يرضخون لأزمة كورونا

2020/04/08 | 22:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء إن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة هذا العام لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف النادي أن قيمة الخفض الفعلية ”ستتوقف على الظروف التي ربما تضع نهاية للموسم الرياضي الحالي 2019-2020“.

ووافق مديرو النادي أيضا على خفض رواتبهم مثلما فعل أفراد من قطاع كرة السلة.

وقال النادي إن هذه الخطوة جاءت عقب مفاوضات بين قادة الفرق ومن بينهم سيرجيو راموس ممثلا عن الفريق الأول ومديري النادي.

وأضاف ريال مدريد أن هذا القرار سيجنب النادي خفض أجور العاملين الآخرين.

وتوفي 14555 شخصا في إسبانيا جراء تفشي فيروس كورونا.



ودوري الدرجة الأولى متوقف حاليا مثل معظم مسابقات كرة القدم حول العالم ولا يعرف على وجه اليقين متى سيستأنف الموسم نشاطه.

وقال ريال مدريد في بيان ”يجنب هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون النادي القيام باجراءات مؤلمة ستؤثر على بقية العاملين“.

وأضاف أن القرار سيساعد النادي على ”مواجهة انخفاض الايرادات حاليا بسبب تعليق المسابقات والشلل الذي أصاب جزءا كبيرا من أنشطته التجارية“.

ووافق لاعبو برشلونة وأتليتيكو مدريد أيضا على خفض رواتبهم وطلبت رابطة الدوري الإسباني من أندية أخرى القيام بالمثل.وقالت صحيفة ماركا الرياضية اليومية إن خفضا بنسبة عشرة في المئة سيوفر نحو 50 مليون يورو للنادي.

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