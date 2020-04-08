السليمانية تكشف تطوراً مبشراً بشأن كورونا خلال 72 ساعة

2020/04/08 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية الصحة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء بعدم تسجيل أية إصابات جديدة في المحافظة خلال 72 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشنبدي في تصريح خاص لشفق نيوز، إن السليمانية لم تسجل أية إصابة جديدة خلال 72 ساعة الماضية مع استمرار حالات التعافي من الجائحة.

وأضاف نقشبندي أن المحافظة لديها حالياً 18 إصابة فقط، ويتلقى أصحابها الرعاية الصحية في مستشفى "الشهيد آسو".

وأشار إلى أن التزام المواطنين بإجراءات وتعليمات الصحة وتجنب المخالطة فيما بينهم، كفيل بالقضاء على الفيروس في المحافظة بحلول 15 نيسان/أبريل الجاري وهو آخر موعد لحظر التجوال.

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