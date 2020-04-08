نائب عن سائرون: رئيس الجمهورية سيكلف الكاظمي يوم غد بتشكيل الحكومة

2020/04/08 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب عن سائرون علاء الربيعي، الاربعاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف رئيس جهاز المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم غد بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن الربيعي قوله، إن "رئيس الجمهورية سيكلف رئيس جهاز المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة بدلا عن عدنان الزرفي".

يتبع ..

بغداد اليوم_ بغداد

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، على ضرورة ايجاد الحلول لاعادة العراقيين العالقين في الخارج.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عبد المهدي ترأس الاجتماع التشاوري الخاص بعودة

بغداد اليوم- ديالى

علق عضو تحالف سائرون، النائب اسعد عبد السادة، الاربعاء 8 نيسان 2020، على طلب الادارة الاميركية الحوار مع الحكومة العراقية بشأن مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن.

وقال عبد السادة لـ(بغداد اليوم)،ان "وجود حكومة عراقية جديدة

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي ، الاربعاء 8-4-2020 ، مضمون رسالة طلب التفاوض مع العراق التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية.

وقال عبد المهدي خلال جلسة مجلس الامن الوطني ان " الطلب الذي قدمته وز

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