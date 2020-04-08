اصابة بكورونا تحرم حلبجة من رفع جزئي للحظر

2020/04/08 | 22:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد في محافظة حلبجة.وقالت الوزارة في بيان إن "الإصابة الجديدة لطفل يبلغ عمره 9 أعوام، وھو ملامس لمصاب سابق".وكانت وزارة الصحة الاتحادية، قد اعلنت اليوم، تسجيل 80 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 79 مصابا اخرين بصورة تامة.وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص 2083 نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنھا مختبرات اقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 28414 نموذجا".وكان محافظ حلبجة آزاد توفيق ،اعلن الاثنين الماضي، عن رفع حظر التجوال الجزئي في المحافظة والسماح لحركة بعض المواطنين للحالات الضرورية.وقال توفيق خلال مؤتمر صحفي "قررت غرفة العمليات في محافظة حلبجة، السماح بحركة الخدمات العامة في المستشفيات والامور التجارية واستيراد المواد الغذائية وحركة الفلاحين نحو مزارعهم واصحاب حقول الدواجن وبعض الامور الضرورية الاخرى".واضاف ان "غرفة العمليات قررت السماح باعادة فتح المحال التجارية والمخابز والافران واماكن بيع الخضروات تحت رعاية ومراقبة الدوائر الصحية بالاضافة الى السماح لحركة موظفي بعض الدوائر لاستلام رواتبهم".وطالب توفيق "جميع المواطنين باتباع التعليمات الصحية"، داعيا وسائل الاعلام الى "نشر ثقافة حماية النفس لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بالتعليمات الطبية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا".

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