عبد المهدي يترأس الاجتماع الخاص بعودة العراقيين بالخارج ويصدر 9 قرارات

2020/04/08 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير ترأس الاجتماع التشاوري الخاص بعودة العراقيين في الخارج، فيما اصدر عدة قرارات بهذا الشأن.وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان ” الاجتماع التشاوري الخاص بعودة العراقيين في الخارج عقد، اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عبر الدائرة […]

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