2020/04/08 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة بشان مكافحة فيروس كورونا، قرارات عدة بشان عودة العراقيين في الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تصدر قرارات بشان عودة العراقيين في الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تصدر قرارات بشان عودة العراقيين في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).