اتفاق كردي لدعم الكاظمي رئيسا للحكومة المؤقتة

2020/04/08 | 22:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رحب الاتحاد الوطني الكردستاني ، بترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي،لرئاسة الحكومة العراقية المؤقتة .وقال الاتحاد في بيان " نعدُّ الكاظمي صديقا للكرد، وقد تعهد في حال حصوله على ثقتنا ليصبح رئيساً للوزراء، بأنه سيحمي حقوق شعبنا المنصوص عليها في الدستور العراقي وسيطور العلاقات".واضاف ان "مصطفى الكاظمي اتصل قبل ايام بلاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، طالباً دعمه".الى ذلك ، اتصل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ،بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاستشارته.وبعد التباحث مع الكتل الكردستانية اصدرت رئاسة اقليم كردستان بيانا اكدت فيه دعم الكاظمي، مراعاةً لمطالب المتظاهرين المشروعة ورغبة الاطراف الشيعية للتوحيد الكلمة ومن منطلق القناعة بضرورة التعايش السلمي وتوفير الاستقرار ومواجهة المخاطر، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى ضرورة تشكيل حكومة قوية وطنية تلتزم بالدستور في اقرب وقت وهو مبادر وداعم لذلك.ودعا الاتحاد الوطني الكردستاني جميع الاطراف السياسية الكردستانية الى عقد اجتماع موسع لتوحيد المواقف.

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