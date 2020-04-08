مدير مدينة الطب يعلق على حصيلة كورونا:هذه المناطق تتحمل المسؤولية

2020/04/08 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد مدير عام مدينة الطب، اليوم الاربعاء، أن تطبيق حظر التجوال في العراق 100% سيقضي على مرض فيروس كونا خلال اسبوعين في البلاد، محذراً من استمرار سلوك من شأنه تمديد حظر التجوال بنحو متكرر.وقال حسين التميمي في مقابلة متلفزة، تابعتها “يس عراق”، إن “التزام الناس في بيوتهم 100% سيمكن الكوادر الصحية […]

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