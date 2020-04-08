الصحة تعلن تسلم مساعدات صينية جديدة لمكافحة كورونا: ستوزع حسب الاولولية (صور)

2020/04/08 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الاربعاء، تسلم شحنة جديدة من المساعدات الطبية الصينية التي وصلت إلى العراق عبر طائرات شحن عسكرية.وقال البدر في تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق” إن “هذه المساعدات تتضمن اجهزة طبية للتشخيص والعلاج، ومستلزمات الوقاية الشخصية ومستلزمات الفحص المختبري واجهزة الفحص الحراري والفحص الإشعاعي […]

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