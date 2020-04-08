“أنصار الله” تعلن بنود الرؤية الوطنية التي قدمتها للأمم المتحدة لإيقاف شامل للحرب

2020/04/08 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين” عن قائمة بنود الرؤية الوطنية التي قدمتها للأمم المتحدة لإيقاف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.وادناه البنود الكاملة: ■ إنهاء التواجد الأجنبي في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وإنهاء أي تواجد عسكري يمني في الأراضي السعودية ■ تلتزم الأمم المتحدة بدعم وإعلان وقف إطلاق النار وإدانة من يخترقه ■ إنهاء الحظر […]

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